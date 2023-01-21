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Сегодня, 13:06

Найт объяснил причины поражения «Авангарда» в матче против «Ак Барса» в КХЛ

Руслан Минаев
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Нападающий «Авангарда» Корбэн Найт прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Что ключевого выделите в игре? Почему без голов?

— Не пошло большинство, хотя оно у нас по-моему лучшее в лиге. Не забили — поплатились. Они поймали нас на ошибках. Надо отдать им должное, использовали свои моменты. Мы, наверное, играли в свой хоккей, столь закрытая игра, скорее всего, давила на психологию. Но опять же это заслуга соперника, они здорово играли.

— Каково было играть против Радулова и Войнова, знакомых вам по НХЛ?

— Войнов уже [давно] играет в этой лиге, а Радулов только приехал. Войнов отличается атакующими навыками, Радулов более эмоциональный на на льду, можно сказать, искрится. Два сильных опытных игрока, личности. Поэтому да, безусловно, это сложные оппоненты на льду, тем интереснее играть против них, — цитирует Найта Metaratings.ru.

«Ак Барс» набрал 66 очков и догнал омичей в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, но по дополнительным показателем остался на пятой строчке, а «Авангард» — на четвертой.

Источник: Metaratings.ru
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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