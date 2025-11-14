Пажо — о своей шайбе в овертайме: «Полагаю, в Вегасе так и надо, верно? Рискнуть, сыграть на шансах и бросить»

Нападающий «Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо прокомментировал свой гол в меньшинстве в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:3 ОТ).

«Я просто вышел с защитником один на один и рискнул бросить по воротам. Полагаю, в Вегасе так и надо, верно? Рискнуть, сыграть на шансах и бросить шайбу по воротам — и она залетела. Так что заработали два очка. Завтра у нас игра (с «Ютой»), и мы хотим сыграть так же», — цитирует 33-летнего канадца пресс-служба НХЛ.

«Айлендерс» (20 очков после 17 матчей) занимает седьмое место в Восточной конференции.