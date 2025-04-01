Форвард «Бостона» Пастрняк — о голах Овечкина: «Это мотивирует»

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк поделился мыслями о погоне форварда и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Он считает, что россиянин является особенным снайпером, игра которого мотивирует других хоккеистов.

«Его способность забивать очень-очень впечатляет. Без сомнения, мы знаем, как трудно забивать в этой лиге, а он делает это уже более двух десятилетий. Это мотивирует — видеть, как он продолжает забивать голы. Он особенный снайпер. Скоро он превзойдет рекорд Гретцки. Я много наблюдал за ним, пока рос. С раннего возраста все знали о нем и видели голы в видеороликах. Он по-прежнему особенный игрок, за которым стоит следить», — приводит пресс-служба НХЛ слова Пастрняка.

39-летний Овечкин забил 890 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Ему осталось забросить 5 шайб, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 гола).

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