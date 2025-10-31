Хуснутдинов — о голе в ворота «Баффало»: «Это невероятно для меня. Первая игра в первом звене, первый гол в сезоне»

Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов прокомментировал свой победный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:3 ОТ).

Хуснутдинов забил на третьей минуте дополнительного времени. Эта шайба стала для него первой в сезоне-2025/26.

«Победный гол в овертайме — это невероятно для меня. Первая игра в первом звене, первый гол в сезоне. Это здорово для команды, здорово для меня», — цитирует 24-летнего россиянина пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне у Хуснутдинова 2 (1+1) очка в 8 матчах регулярного чемпионата НХЛ.