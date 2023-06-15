Нападающий Братт подписал 8-летний контракт с «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» и нападающий Йеспер Братт подписали новый контракт.

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны согласовали условия восьмилетнего контракта на сумму 63 миллиона долларов со среднегодовой зарплатой 7,875 миллиона долларов.

«Всегда было приоритетом сохранить Братта на длительный срок, и обе стороны очень рады, что сделка была заключена. Я высоко ценю приверженность Йеспера этой команде. Мы считаем, что он особенный игрок и ключевой член нашего клуба, который будет способствовать долгосрочному успеху команды и достижению цели — вернуть Кубок Стэнли в Нью-Джерси», — сказал генеральный менеджер «Нью-Джерси» Том Фицджералд.

Кэпхит шведского форварда по предыдущему контракту составлял 5,45 миллиона долларов.

Братт набрал 73 (32+41) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ-2022/23. В плей-офф нападающий отметился 6 (1+5) очками в 12 играх.