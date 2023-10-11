Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:48

Бедард прокомментировал свою голевую передачу в дебютном матче за «Чикаго»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард прокомментировал победу над «Питтсбургом» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 18-летний хоккеист отдал голевую передачу в своем дебютном матче.

«Думаю, я всегда в себе уверен, — цитирует Бедарда сайт НХЛ. — Предстоят трудные игры. Очевидно, что здесь выступают лучшие игроки в мире, это лучшая лига. Я думаю, что для меня это возможность становиться лучше с каждой сменой, с каждой игрой».

Бедард стал пятым самым молодым игроком, набравшим очко в своем дебютном сезоне НХЛ. Он отдал голевую передачу в возрасте 18 лет 85 дней.

«Чикаго» следующий матч проведет 12 октября против «Бостона», а «Питтсбург» 14 октября сыграет с «Вашингтоном».

НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
0
Читайте также
УЕФА отменил решение допустить к международным турнирам юношеские сборные России
Мирра снова сильнее Ястремской. Украинка опять будет жаловаться на лайки россиянки?
В конгрессе США раскритиковали предложение объединить помощь Украине и Израилю
В Израиле погибли бывший советский ученый Сергей Гредескул и его жена
Сооснователь магазинов Duty Free Shoppers Чарльз Фини умер в возрасте 92 лет
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский форвард «Вегаса» Барбашев забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Гол Барбашева помог «Вегасу» победить «Сиэтл»