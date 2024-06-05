Джо Павелски не планирует играть в следующем сезоне НХЛ

Нападающий «Далласа» Джо Павелски сообщил, что не намерен играть в НХЛ в следующем сезоне. 11 июля ему исполнится 40 лет.

«Для меня это все. Вероятно, это было понятно уже некоторое время. В следующем году не планирую играть. Не хочу говорить, что это официально, но в планах нет возвращаться. Мне понадобится еще немного времени, чтобы по-настоящему собрать все воедино и разобраться в этом. Скорее всего, это все, и я не мог и мечтать о лучшей возможности и лучшей команде», — приводит пресс-служба лиги слова Павелски.

В сезоне-2023/24 39-летний американец набрал 67 (27+40) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также отметился голом и треям голевыми передачами в 19 играх плей-офф.

Павелски был выбран «Сан-Хосе» в седьмом раунде (под общим номером 205) драфта НХЛ 2003 года. За карьеру он набрал 1068 (476+592) очков в 1332 матчах регулярки, выступая за «Старз» и «Шаркс».