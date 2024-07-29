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Сегодня, 19:00

Дадонов: «Макдэвида можно остановить, но очень сложно»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов в эксклюзивном интервью «СЭ» подвел итоги прошедшего сезона НХЛ и рассказал об игре против форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

— Чем запомнился прошлый сезон? «Даллас» снова далеко зашел в плей-офф, но не пробился в финал.

— Сезон сложился в целом удачно. Конечно, не выполнили поставленную цель, кубок не выиграли. Но сезон был позитивным. Мы почти всегда шли в пятерке лиги. Собралась хорошая команда. Все говорили, что против нас тяжело играть. В серии с «Эдмонтоном» что-то пошло не так. Мы не показали полную силу.

— Насколько тяжело играть против Коннора Макдэвида? Как его остановить?

— Макдэвида можно остановить, но очень сложно. Этот человек требует к себе повышенного внимания на льду. Это главное. Макдэвид и Драйзайтль отнимают много внимания и сил соперников. Одна ошибка против него может стоить дорого.

— Что не получилось против Макдэвида в плей-офф?

— С такими мастерами «Эдмонтон» все равно бы забил свои голы. Это мы не забили в некоторых играх. Особенно обидным получилось последнее поражение, когда мы перебросали соперника в три раза, но проиграли 1:2. Нас больше подвела своя игра.

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«Эдмонтон» обыграл «Даллас» в полуфинальной серии плей-офф НХЛ-2023/24 (4-2 в серии). В финале «Нефтяники» проиграли «Флориде» (3-4). Макдэвид стал обладателем «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок плей-офф НХЛ. 27-летний канадец провел 25 матчей, в которых набрал 42 (8+34) очка.

Евгений Дадонов
Коннор Макдэвид
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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