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Сегодня, 09:39

Дебринкэт: «Очень благодарен за год, проведенный в «Оттаве»

Мария Гусева
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Нападающий Алекс Дебринкэт высказался после ухода из «Оттавы». 25-летний американец в результате обмена перешел в «Детройт».

«Прежде всего хочу сказать, что очень благодарен за год, проведенный в «Оттаве», — цитирует журналист Ян Мендес Дебринкэта. — Я нашел здесь много новых друзей, это на всю жизнь. Я провел замечательный год с отличными парнями. Было здорово играть в канадском городе, известном своими болельщиками. Я благодарен, что они поддерживали нас весь сезон. Я также благодарен партнерам по команде, с которыми было приятно выходить на лед каждый день, и тренерам за то, что научили меня новому».

Дебринкэт подписал четырехлетний контракт с «Ред Уингз», по которому будет получать 7,875 миллиона долларов в год.

В минувшем сезоне Дебринкэт провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 66 (27+39) очков.

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«Оттава» обменяла Дебринкэта в «Детройт»