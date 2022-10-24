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Сегодня, 23:04

Нападающий «Ванкувера» Миллер: «Если они хотят бросать свое дерьмо на лед, это их дело»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Джей Ти Миллер резко выразился в адрес болельщиков «Ванкувера».

В прошлом матче «Кэнакс» на домашнем льду проиграли «Баффало» (1:5). Один из болельщиков в конце третьего периода выбросил джерси «Ванкувера» на лед.

«Если они хотят бросать свое дерьмо на лед, это их дело. Если они хотят приходить на матчи, тратить все деньги и бросать джерси на лед, это их дело», — цитирует Миллера в Twitter журналист Рик Даливал.

Серия поражений команды в чемпионате продлилась до шести матчей подряд.

Джей Ти Миллер
ХК Ванкувер Кэнакс
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