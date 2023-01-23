Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:30

Нападающий «Эдмонтона» Хайман выбран первой звездой недели в НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Хайман набрал 9 (4+5) очков в трех матчах и стал лучшим бомбардиром в лиге в прошедшей неделе.

Второй звездой недели стал нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, в активе которого 6 (5+1) очков в четырех матчах. Во встрече против «Ванкувера» (5:2) форвард оформил хет-трик и забросил свою 500-ю шайбу в НХЛ.

Третьей звездой недели выбран нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс, завершивший неделю с 8 (4+4) очками после четырех игр.

Зак Хайман
Стивен Стэмкос
Тревор Зеграс
ХК Анахайм Дакс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
2
Читайте также
Русская шахматистка любила колумбийца, от которого родила в США. Он был заметно старше
Рублев спас невероятный матч. Отыгрался в концовке в безнадежной ситуации
Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
Швеция возобновила прием документов на визы для россиян
Источник в Пентагоне признал большие потери в войсках Украины
Кардиолог рассказала о вреде газовых плит для здоровья
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

НХЛ: «Рейнджерс» — «Флорида» и другие матчи 24 января

Брылин считает, что у нападающего «Питтсбурга» Кросби практически нет слабых сторон