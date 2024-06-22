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Сегодня, 04:21

Нападающий «Эдмонтона» Хенрик удвоил преимущество команды в шестом матче с «Флоридой»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Эдмонтона» Адам Хенрик удвоил преимущество своей команды в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» — 2:0.

Хоккеист отличился на 46-й секунде второго периода встречи.

10 секунд спустя форвард «Флориды» Александр Барков забил гол, который был отменен после челленджа «Эдмонтона».

«Флорида» ведет в серии против «Эдмонтона» со счетом 3-2. В случае победы «Пантерз» станут обладателями Кубка Стэнли.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию шестого матча финальной серии плей-офф НХЛ.

Коннор Макдэвид&nbsp;&mdash; Сергей Бобровский. «Эдмонтон» — «Флорида»: в финале Кубка Стэнли будет седьмая игра? Онлайн-трансляция матча финала НХЛ

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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