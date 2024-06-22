Нападающий «Эдмонтона» Хенрик удвоил преимущество команды в шестом матче с «Флоридой»

Сегодня, 04:21
Нападающий «Эдмонтона» Адам Хенрик удвоил преимущество своей команды в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» — 2:0.
Хоккеист отличился на 46-й секунде второго периода встречи.
10 секунд спустя форвард «Флориды» Александр Барков забил гол, который был отменен после челленджа «Эдмонтона».
«Флорида» ведет в серии против «Эдмонтона» со счетом 3-2. В случае победы «Пантерз» станут обладателями Кубка Стэнли.
«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию шестого матча финальной серии плей-офф НХЛ.