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Сегодня, 10:55

Макдэвид подвел итоги матча с «Лос-Анджелесом», в котором набрал 5 очков

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу над «Лос-Анджелес Кингз» (7:4) в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

27-летний канадец набрал 5 очков, сделав 5 результативных передач.

«Старт действительно важен, особенно против такой хорошо структурированной команды в обороне, как «Кингз». Нужно хорошо стартовать. Если забить первым, это заставляет их немного раскрыться.

Думаю, мы сыграли действительно как единое целое. Вся пятерка работала вместе, поэтому нам не приходилось очень сильно выкладываться», – приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Эдмонтона». Вторая игра пройдет 25 апреля, начало – в 5.00 по московскому времени.

Коннор Макдэвид
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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