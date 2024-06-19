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Сегодня, 08:02

Макдэвид: «Я очень воодушевлен. Рад, что продлили серию, «Эдмонтон» это заслужил»

Руслан Минаев
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу над «Флоридой» (5:3) в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Мне так нравится играть в плей-офф. Серия получается интересной. Мы рады, что продлили ее еще на один матч, мы это заслужили. Еще один день, еще один перелет, и мы будем готовы к следующему матчу.

Я очень воодушевлен, это действительно так. Но это чувство касается всех матчей, начиная с первой игры в этом плей-офф. Кубок Стэнли — самое интересное время сезона. Особенно с такой командой, с таким городом и фанатами. Они нас заставляют проводить такие матчи. Жду энергию арены в шестом матче», — цитирует Макдэвида ESPN.

Счет в серии 3-2 в пользу «Флориды». Шестой матч серии пройдет 22 июня и начнется в 3:00 мск.

Коннор Макдэвид
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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