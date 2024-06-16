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Сегодня, 07:47

Макдэвид — о победе над «Флоридой»: «Нужно было найти путь к воротам»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу над «Флоридой» (8:1, 1-3) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Нам нужна была эта победа. Здорово, что мы сможем продержаться в финале еще пару дней и отправиться во Флориду. Собираемся там сделать то же самое, что сегодня. Мы чувствовали, что у нас все получится. Нужно было найти путь к воротам, и сегодня мы это сделали. Постараемся повторить. Мы спокойно готовились к матчу. Не было повода для паники. На нас нет никакого давления. Нам просто нужно найти способ победить в пятом матче», — сказал Макдэвид после матча.

«Эдмонтон» стал первым клубом, который одержал победу с разницей в 7 шайб в матче, где одна из команд находилась под угрозой поражения в серии.

Макдэвид в этом матче побил рекорд нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина по количеству очков в Кубке Стэнли среди действующих игроков, а также превзошел достижение Уэйна Гретцки по голевым передачам за один розыгрыш.

Коннор Макдэвид
Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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