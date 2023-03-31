Макдэвид стал пятым игроком в истории с 300 шайбами и 500 передачами до 600 матчей в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился в матче с «Лос-Анджелесом» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Гол стал для 26-летнего канадца 300-м в карьере. На это у него ушло 563 матча, что является третьим результатом среди действующих игроков НХЛ.

Вместе с 541 результативной передачей Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ, кто забросил 300 шайб и отдал 500 передач перед своим 600-м матчем в лиге. Он присоединился к Уэйну Гретцки, Марио Лемье, Петеру Штястны и Брайану Троттье.

В этом сезоне на счету Макдэвида 144 (61+83) очка в 76 матчах.