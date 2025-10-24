Подколзин — о своем голе в ворота «Монреаля»: «Я не Малкин»

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин прокомментировал свой гол в ворота «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:5).

«Я никогда не практиковал принимать передачу от синей линии и исполнять бросок бэкхендом. Я не Малкин и не такой парень, как он. Но это невероятный процесс, и иногда просто мелкие детали; небольшие советы и тому подобное помогут забить еще два-три гола за сезон. Я видел, как Малкин забил в ворота «Ойлерз» лет 10 лет назад бэкхендом. Я не такой, но это был хороший гол», — цитирует 24-летнего хоккеиста пресс-служба НХЛ.

24-летний Подколзин забросил победную шайбу. Его признали первой звездой матча.