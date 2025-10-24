Подколзин — об отце: «Он всегда хотел, чтобы я выиграл Кубок Стэнли, но, к сожалению, он этого не увидит»

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин прокомментировал свой первый гол после смерти отца.

Форвард в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:5) забил победный гол. Подколзина признали первой звездой матча.

«Прежде всего, спасибо вам, ребята, за всю поддержку, которую я получал в социальных сетях и везде. Спасибо «Ойлерз» за то, что позволили мне быть с семьей в это трудное время, и я каждый день общался с партнерами из команды, и все они спрашивали и заботились обо мне. Я чувствовал огромную поддержку с их стороны, и спасибо вам. Спасибо фанатам. Это довольно печальная и огромная потеря для меня и моей семьи. Но сейчас я просто играю, чтобы сохранить о нем хорошие воспоминания и чтобы он гордился мной каждый день.

Он всегда хотел, чтобы я выиграл Кубок Стэнли, но, к сожалению, он этого не увидит. Но он увидит это по-другому, с другой стороны. Просто спасибо вам, парни. Честно говоря, это был тяжелый месяц. Я чувствовал себя не очень хорошо, но вы, фанаты, и мои товарищи по команде, несомненно, помогаете мне. Вы были рядом со мной каждый день. Просто потрясающая поддержка, и я не могу быть более благодарен», — цитирует 24-летнего россиянина пресс-служба НХЛ.

В конце сентября Подколзин покидал расположение «Эдмонтона» в связи со смертью отца. В сезоне-2025/26 в 8 матчах регулярного чемпионата он набрал 4 (1+3) очка.