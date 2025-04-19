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Сегодня, 08:30

Конекны: «Мичков верит, что может стать лучшим игроком НХЛ»

Алина Савинова
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Нападающий «Филадельфии» Трэвис Конекны поделился мнением о российском одноклубнике Матвее Мичкове.

«Думаю, он единственный парень из всех, с кем я играл за свою карьеру, который хочет быть лучшим игроком во всей НХЛ. Он верит, что может стать лучшим. Это то самое качество, которому нельзя научить. Человек должен сам хотеть этого. Он по-настоящему крепко верит, что может стать лучшим, а это большая сила», — цитирует Конекны пресс-служба «Флайерз».

Мичков присоединился к «Филадельфии» летом 2024 года. 20-летний россиянин с 26 голами стал лучшим снайпером среди новичков сезона в НХЛ. Всего в 80 матчах он набрал 63 (26+37) очка.

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Матвей Мичков
Трэвис Конекны
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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