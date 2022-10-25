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Сегодня, 21:07

Нападающий «Филадельфии» ван Римсдайк перенесет операцию на травмированном пальце

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Филадельфии» Джеймс ван Римсдайк перенесет на этой неделе операцию на травмированном пальце, сообщает TSN.

Точные сроки восстановления игрока неизвестны. Но главный тренер «Летчиков» Джон Торторелла подчеркнул, что хоккеист еще сможет сыграть в нынешнем сезоне.

33-летний ван Римсдайк набрал 7 (2+5) очков в 6 матчах на старте регулярного чемпионата КХЛ.

Летом форвард может выйти на рынок свободных агентов. У него истекает срок контракта, по которому он зарабатывает 7 миллионов долларов в год.

Джеймс ван Римсдайк
ХК Филадельфия Флайерз
Джон Торторелла
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