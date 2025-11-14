Видео
НХЛ. Новости

14 ноября, 09:12

Маршан — о 1000-м очке в НХЛ: «Такое случается нечасто. Всего 102 хоккеиста достигли этой отметки»

Павел Лопатко

Нападающий «Флориды» Брэд Маршан прокомментировал свое достижение — он набрал 1000 очков в НХЛ.

«Я надеялся, что это случится сегодня — моя семья была здесь. Было здорово сделать это еще и дома. Неважно, как это произошло, просто здорово было быть частью этого... Такое случается нечасто. Всего 102 хоккеиста достигли этой отметки, и это особенные моменты в карьере, которые мы все ценим», — цитирует 37-летнего канадца пресс-служба НХЛ.

В матче с «Вашингтоном» (6:3) Маршан сделал две результативные передачи. Всего у него 1000 (435+565) очков в 1116 матчах.

Брэд Маршан
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 14 ноября: Макдэвид вышел на второе место, Капризов выбыл из топ-10
Маршан набрал 1000 очков в НХЛ
Подколзин забросил третью шайбу в сезоне НХЛ
Панарин — о своей результативности: «Теперь я сплю крепко и вижу хорошие сны»
Главный тренер «Рейнджерс» Салливан отметил высокую результативность Панарина в последних играх
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 13 ноября: Бедард сравнялся по очкам с Карлссоном и Селебрини
