Сегодня, 10:34
Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак дважды ударил лежащего на льду форварда «Тампы» Никиту Кучерова.
Инцидент произошел в овертайме матче регулярного чемпионата НХЛ по итогам которого «Лайтнинг» одержала победу над «Пантерс» со счетом 3:2 ОТ.
Ткачак не дал Кучерову выйти один на один с вратарем, а после того, как россиянин упал и ударился о борт, он получил два удара от американца.
Ткачак своим действием заработал удаление, а «Тампа» реализовала большинство, забив победный гол в овертайме.
После этого матча «Флорида» с 7 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Тампа» с 4 очками — на 12-й строчке.