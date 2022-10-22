Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:34

Ткачак дважды ударил лежащего на льду Кучерова в овертайме матча «Флорида» — «Тампа»

Руслан Минаев

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак дважды ударил лежащего на льду форварда «Тампы» Никиту Кучерова.

Инцидент произошел в овертайме матче регулярного чемпионата НХЛ по итогам которого «Лайтнинг» одержала победу над «Пантерс» со счетом 3:2 ОТ.

Ткачак не дал Кучерову выйти один на один с вратарем, а после того, как россиянин упал и ударился о борт, он получил два удара от американца.

Ткачак своим действием заработал удаление, а «Тампа» реализовала большинство, забив победный гол в овертайме.

После этого матча «Флорида» с 7 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Тампа» с 4 очками — на 12-й строчке.

Мэттью Ткачак
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
3
0
Читайте также
От поедания клубники до конфликта с Конором. Как Хасбик превратился в суперзвезду UFC
Осуждала Шарапову, но попалась сама. Экс-первую ракетку мира Халеп отстранили за допинг
Бузова призналась в нежелании переезжать в новую московскую квартиру
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Ученые выявили сжигание жира при тренировке камбаловидной мышцы
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Стэмкос: «Надеюсь, что победа над «Флоридой» даст «Тампе» импульс для движения вперед»