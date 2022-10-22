Ткачак дважды ударил лежащего на льду Кучерова в овертайме матча «Флорида» — «Тампа»

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак дважды ударил лежащего на льду форварда «Тампы» Никиту Кучерова.

Инцидент произошел в овертайме матче регулярного чемпионата НХЛ по итогам которого «Лайтнинг» одержала победу над «Пантерс» со счетом 3:2 ОТ.

Ткачак не дал Кучерову выйти один на один с вратарем, а после того, как россиянин упал и ударился о борт, он получил два удара от американца.

Ткачак своим действием заработал удаление, а «Тампа» реализовала большинство, забив победный гол в овертайме.

После этого матча «Флорида» с 7 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Тампа» с 4 очками — на 12-й строчке.