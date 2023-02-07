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Сегодня, 08:59

Нападающий «Флориды» Ткачак отметил вклад Бобровского в победу над «Тампой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак отметил вклад голкипера команды Сергея Бобровского в победу над «Тампой» (7:1).

Российский вратарь отразил 32 из 33 бросков соперника.

«Все внесли свой вклад в победу. Бобровский сделал несколько важных сейвов при счете 2:1 и 3:1, что позволило нам забить четвертую шайбу. Я думаю, мы продолжали играть в свою игру. У нас было много хороших шансов, чтобы забить», — приводит слова Ткачака сайт НХЛ.

«Флорида» с 56 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Тампа» с 65 очками — на пятой строчке.

Источник: НХЛ
Мэттью Ткачак
Сергей Бобровский
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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