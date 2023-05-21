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Сегодня, 13:24

Нападающий «Флориды» Ткачук оценил игру Бобровского: «Он дал нам время, чтобы найти свою игру»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук высказался об игре российского голкипера Сергея Бобровского в матче против «Каролины» (2:1 ОТ).

«Мы не очень хорошо начали, а он дал нам время, необходимое для того, чтобы найти свою игру. Мы знали, что он будет держать нашу оборону. Мы не хотим, чтобы это вошло в привычку, но даже если бы нам потребовалась половина игры, чтобы прийти в себя, мы бы знали, что он будет за нашими спинами и сделает все возможные сейвы, чтобы сохранить разницу в счете в один гол или держать нас в пределах досягаемости. И он это сделал», — приводит слова Ткачука пресс-служба «Флориды».

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Пантерз». Третий матч пройдет в Санрайзе в ночь на 23 мая по московскому времени.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
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