Нападающий «Флориды» Райнхарт: «Тарасов был великолепен»

14 ноября, 09:29
Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт отметил игру российского вратаря Даниила Тарасова в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (6:3).
«Тарасов был великолепен, особенно в начале игры и в начале третьего периода, когда у соперника были моменты, но он оказался надежен. Нам удалось удержать результат», — цитирует 30-летнего американца пресс-служба НХЛ.
26-летний россиянин сделал 37 сейвов и одержал первую победу в сезоне-2025/26. Всего в 5 матчах регулярного чемпионата он пропустил 13 голов, его средний коэффициент надежности составляет 2,59, а процент отраженных бросков — 90,15.
Ралпачан Фляйшманъ
Ну для Кошаков повод для оптимизма есть. Мышелов одержал первую победу, да и статистика у него приличная, учитывая, какое он днищенское дно. Еще с Нефтью засушит - и будет грозой топов: Саня, Коннор. Колорадские разве что напихают, но там Бобра выпустят сушить.
14.11.2025