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27 сентября, 20:59

Михеев пропустил тренировку «Ванкувера»

Иван Шитик
Корреспондент

Российский нападающий Илья Михеев пропустил тренировку «Ванкувера», сообщает журналист Томас Дрэнс.

Форвард получил повреждение в предсезонном матче с «Калгари» (2:3 ОТ) после силового приема со стороны защитника соперника.

Россиянин не смог продолжить матч. Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро заявил, что степень серьезности травмы Михеева станет известна позже.

Напомним, в минувшее межсезонье Михеев вышел на рынок свободных агентов после истечения соглашения с «Торонто». Форвард договорился с «Ванкувером» о четырехлетнем контракте на общую сумму в 19 миллионов долларов.

Илья Михеев
ХК Ванкувер Кэнакс
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