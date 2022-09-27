Михеев пропустил тренировку «Ванкувера»

Российский нападающий Илья Михеев пропустил тренировку «Ванкувера», сообщает журналист Томас Дрэнс.

Форвард получил повреждение в предсезонном матче с «Калгари» (2:3 ОТ) после силового приема со стороны защитника соперника.

Россиянин не смог продолжить матч. Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро заявил, что степень серьезности травмы Михеева станет известна позже.

Напомним, в минувшее межсезонье Михеев вышел на рынок свободных агентов после истечения соглашения с «Торонто». Форвард договорился с «Ванкувером» о четырехлетнем контракте на общую сумму в 19 миллионов долларов.