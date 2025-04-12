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12 апреля, 20:42

Демидов провел первую тренировку в «Монреале»

Руслан Минаев
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Форвард Иван Демидов провел первую тренировку в «Монреале». Видео опубликовал журналист Эллиотт Фридман.

8 апреля об уходе 19-летнего форварда в клуб НХЛ объявил СКА.

После 79 матчей «Монреаль» с 87 очками занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ. В 2024 году клуб выбрал росссиянина под 5-м номером драфта НХЛ.

В сезоне-2024/25 Демидов набрал 49 (19+30) очков в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в шести встречах. СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив московскому «Динамо» (2-4 в серии).

Иван Демидов
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
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