Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:45

Кузьменко — о первом голе в ворота «Миннесоты»: «Наверное, 100 раз поблагодарил Кадри за пас»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко прокомментировал свой первый гол в ворота «Миннесоты» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В этой встрече 28-летний россиянин оформил дубль. В первом периоде он забросил шайбу с передачи Назема Кадри.

«Хороший гол, очень важный. Он мне понравился. Я увидел свободное пространство, немного продвинулся к воротам и крикнул Кадри: «пас, пас, пас, ну пожалуйста». Он сделал передачу, я обрадовался и получился хороший гол. Я, наверное, 100 раз сказал Кадри «спасибо», — сказал Кузьменко в интервью после матча.

«Калгари» набрал 55 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Миннесота Уайлд
Читайте также
В Казахстане объявили в розыск оскорбившую русскоязычную жительницу блогера
В Москве обновили правила пользования метро
СКА подавил «сборную мира», зрители спасли «Трактор» от поражения. Что произошло в КХЛ 25 января
Счетчик Овечкина: 20 голов до нового рекорда по голам в НХЛ
Украинский фигурист Колесник призвал не допускать россиян на Олимпиаду-2026
Следователи установили местонахождение актера Смольянинова
Популярное видео
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя