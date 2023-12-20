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НХЛ

Сегодня, 09:48

Свечников — о голе в ворота «Вегаса»: «Это придало мне немного уверенности»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Каролина» Андрей Свечников прокомментировал свой гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (6:3). Он открыл счет на 11-й минуте встречи.

«Это придало мне немного уверенности, — цитирует Свечникова сайт НХЛ. — Первый гол всегда важен для команды. Сразу чувствуешь игру. Это было очень важно».

23-летий россиянин сыграл впервые с 7 декабря. Он пропустил 6 матчей из-за травмы верхней части тела.

Всего на счету Свечникова в текущем сезоне НХЛ 12 (2+10) очков в 17 играх.

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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