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Сегодня, 09:32

Свечников: «Здорово иметь в команде соотечественников — приятно поговорить на родном языке»

Руслан Минаев
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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поделился мнением об игре вместе с соотечественниками — Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым и Петром Кочетковым.

«Всегда здорово иметь в команде своих соотечественников. Приятно поговорить на своем родном языке, не только про хоккей, но и про жизнь, ведь мы имеем одну культуру», — цитирует Свечникова пресс-служба «Харрикейнз».

Также российский форвард отметил, что нынешний сезон выдался для него тяжелым из-за травм.

24-летний Свечников в этом розыгрыше Кубка Стэнли провел 11 матчей и набрал 11 (2+9) очков.

Андрей Свечников
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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