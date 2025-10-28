Свечников — об отсутствии набранных очков: «Нужно сохранять позитивный настрой»

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников заявил, что не переживает из-за отсутствия набранных очков на старте регулярного чемпионата НХЛ.

25-летний спортсмен провел восемь матчей в этом сезоне при коэффициенте полезности «-3».

«Если увидите, что я сломал клюшку, значит, я расстроен. На самом деле нужно сохранять позитивный настрой. Если быть в негативе, то все будет становиться хуже и хуже. Все нормально. Возможно, для кого-то это серьезная проблема, но не для меня. Я уже через это проходил — может, не в начале сезона, но такое было много раз. Я не переживаю из-за очков и голов», — приводит The Athletic слова Свечникова.

В сезоне-2024/25 российский форвард набрал 48 (20+28) очков в 72 играх за «Каролину» в регулярном чемпионате. В плей-офф он отметился 8 голами и 4 результативными передачами в 15 матчах.

На драфте НХЛ 2018 года Свечников был выбран «Каролиной» под общим 2-м номером.