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НХЛ

Сегодня, 09:45

Свечников — о Кучерове: «Он может уйти от любого»

Свечников поделился мнением об игре Кучерова
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Никита Кучеров.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в интервью «СЭ» поделился мнением об игре Никиты Кучерова.

— Есть ли игрок в НХЛ, который тебя удивляет?

— Я бы отметил, наверное, Макара, самого ценного игрока плей-офф. А так, Маккинон, Макдэвид — лучшие игроки в лиге. Еще выделил бы Никиту Кучерова, интересно наблюдать за ним, как катается, как с шайбой обращается.

— У Кучерова же нет суперскорости, он же не так быстро катается.

— Ну я бы не сказал, что он медленный, у него скорость идет вместе с руками. Он может от любого уйти спокойно. С партнерами они чувствуют друг друга, у Никиты такая чуйка, что он любого игрока будет понимать. Кучеров — один из лучших в этом плане, он передачу может отдать через клюшку, через коньки спокойно.

В этом сезоне НХЛ на счету Кучерова 21 матч за «Тампу» и 34 (10+24) очка.

Андрей Свечников
Никита Кучеров
НХЛ
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Андрей Свечников: «В России окунаешься в родную атмосферу. В Америке такого не найти»