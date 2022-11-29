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Сегодня, 10:15

Андрей Свечников: «Я русский на сто процентов. Это даже не обсуждается»

Свечников рассказал, где бы хотел жить после окончания карьеры
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в интервью «СЭ» рассказал о том, где бы хотел жить после окончания игровой карьеры.

— Насколько ты чувствуешь себя американцем? Сколько процентов американского в тебе есть?

— Я бы сказал, я русский на сто процентов. Это даже не обсуждается! Туда я приезжаю играть в хоккей, делаю свою работу. В Россию приезжаю сразу после сезона, чувствую себя дома.

— Собираешься ли оформлять американские паспорта по примеру Овечкина или Малкина?

— Да нет, не собираюсь. А смысл? Они долгое время там живут, я пока что не так много времени прожил.

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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