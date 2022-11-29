Андрей Свечников: «Я русский на сто процентов. Это даже не обсуждается»

Сегодня, 10:15
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в интервью «СЭ» рассказал о том, где бы хотел жить после окончания игровой карьеры.
— Насколько ты чувствуешь себя американцем? Сколько процентов американского в тебе есть?
— Я бы сказал, я русский на сто процентов. Это даже не обсуждается! Туда я приезжаю играть в хоккей, делаю свою работу. В Россию приезжаю сразу после сезона, чувствую себя дома.
— Собираешься ли оформлять американские паспорта по примеру Овечкина или Малкина?
— Да нет, не собираюсь. А смысл? Они долгое время там живут, я пока что не так много времени прожил.