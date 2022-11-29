Андрей Свечников выделил лучших вратарей НХЛ

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в интервью «СЭ» рассказал о том, почему у его команды не получается выиграть Кубок Стэнли.

— Уже пару лет кажется, что вот он, сезон «Каролины», теперь-то должны выигрывать. Что в прошлом сезоне не получилось?

— Сам не знаю, вроде была хорошая команда, все куски собраны. Можно опять же говорить, что опыта не хватило, но это уже неправильно. Мы четвертый год в плей-офф, вроде опыт есть. Наверное, все звезды должны вместе сойтись, и тогда получится. Пока что они не сошлись. Нужно получше в каких-то ситуациях играть: в меньшинстве, большинстве. Тогда, возможно, все получится.

— «Каролина» играет всегда в одном стиле. И когда надо что-то поменять, складывается впечатление, что у вас нет плана Б. Это так?

— Я согласен, мы играем по одной системе. Понятно, что в плей-офф мы что-то меняем, подстраиваемся под соперника, разбираем их игру. В этом плей-офф мы также разбирали команды, немного меняли выходы из зоны, добавили поперечные передачи. Посмотрим, что будет в этом сезоне, что нам дадут тренеры. Если они захотят что-то поменять, мы будем выполнять.

— Шестеркин вас остановил. Как ему забивать-то вообще?

— Да я сам не знал. Он очень хороший вратарь, ему на самом деле тяжело забить. Он поиграл в КХЛ, приехал в НХЛ, набрался опыта. Он один из лучших вратарей в НХЛ, все об этом знают. Естественно, тяжело, когда ты понимаешь, что против тебя играет один из лучших вратарей. Старались под ворота пойти, закрыть обзор. Когда Игорь видит бросок, ему очень тяжело забить — он техничный, быстро двигается.

— Кого бы ты отнес к тройке лучших вратарей НХЛ?

— Естественно, Вася (Андрей Василевский. — Прим. «СЭ»), сто процентов, Шестера (Игорь Шестеркин) — сто процентов. По третьему тяжело сказать, я бы двоих выделил, с ними очень тяжело играть.

«Каролина» с 27 очками занимает шестое место в Восточной конференции.