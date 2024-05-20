Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:15

Кузнецов: «Очень благодарен «Каролине» за возможность играть в НХЛ»

Руслан Минаев
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов поделился мнением об игре за «Харрикейнз».

Контракт россиянина действует до конца сезона-2024/25.

«Какова моя роль в команде в следующем сезоне? У меня всегда есть выбор: я могу плакать о том, что мне не дают много игрового времени, или помогать команде любым способом. Я сделаю все, что пойдет на пользу команде. Я очень благодарен за возможность играть в НХЛ», — цитирует форварда пресс-служба «Харрикейнз».

В этом сезоне 32-летний Кузнецов провел за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ 20 матчей и набрал 7 (2+5) очков. В Кубке Стэнли на его счету 10 игр и 6 (4+2) очков.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
0
Читайте также
На Олимпиаде в Париже будет запрет на символику России
Фьюри приехал на бой с Усиком в Эр-Рияде в щегольском костюме и шляпе
Mehr сообщило о гибели президента Ирана Раиси в авиакатастрофе
Жуткое унижение Казахстана, Канада без потерь и звездное усиление у чехов. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 19 мая
Красный Полумесяц сообщил об отсутствии выживших на месте крушения вертолета Раиси
Автомобилист насмерть сбил пешехода на моноколесе в Москве
Популярное видео
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Свечников: «Здорово иметь в команде соотечественников — приятно поговорить на родном языке»
«Эта игра все еще в моей голове». Кузнецов и Орлов переживают вылет из Кубка Стэнли
Бывший тренер Тарасенко возглавил «Торонто». Почему он может привести клуб неудачников к кубку
«Эдмонтон» установил рекорд плей-офф НХЛ в XXI веке
Макдэвид: «Пока нечем гордиться. Ожидаю, что «Ванкувер» будет лучше в седьмой игре»
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Свечников: «Здорово иметь в команде соотечественников — приятно поговорить на родном языке»

Чатфилд: «Орлов — русский зверь. Многому у него научился»