Кузнецов: «Очень благодарен «Каролине» за возможность играть в НХЛ»

Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов поделился мнением об игре за «Харрикейнз».

Контракт россиянина действует до конца сезона-2024/25.

«Какова моя роль в команде в следующем сезоне? У меня всегда есть выбор: я могу плакать о том, что мне не дают много игрового времени, или помогать команде любым способом. Я сделаю все, что пойдет на пользу команде. Я очень благодарен за возможность играть в НХЛ», — цитирует форварда пресс-служба «Харрикейнз».

В этом сезоне 32-летний Кузнецов провел за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ 20 матчей и набрал 7 (2+5) очков. В Кубке Стэнли на его счету 10 игр и 6 (4+2) очков.