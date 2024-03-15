15 марта, 10:30
Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов прокомментировал свою дебютную шайбу за «ураганов».
31-летний форвард оформил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:0).
«Птичка? Особо не привыкайте, я не так много забиваю, обычно где-то раз в пять матчей. Буду стараться изо всех сил. Пока что все феноменально», — приводит слова Кузнецова Bally Sports.
Россиянин был обменян в «Каролину» 8 марта.
За «ураганов» Кузнецов сыграл 4 матча, в которых набрал 1 (1+0) очко.
«Харрикейнз» занимают четвертое место в Восточной конференции, набрав 86 очков в 66 матчах.