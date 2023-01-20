Нападающий «Каролины» Пачиоретти получил травму. Он пропустил половину сезона из-за операции на ахилле

Нападающий «Каролины» Макс Пачиоретти получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты», сообщает сайт НХЛ.

В конце встречи хоккеист находился с шайбой за воротами соперника, когда неожиданно рухнул на лед. Покидая площадку, он не мог опираться на правую ногу.

«Ситуация выглядит не очень хорошо. Надеюсь, все не так плохо, как мы думаем, но сейчас я не слишком оптимистичен», — сказал главный тренер «Ураганов» Род Бринд'Амор.

34-летний нападающий пропустил половину нынешнего регулярного чемпионата из-за операции на ахилловом сухожилии. Он успел провести только 5 матчей, в которых забил 3 гола.