Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:12

Нападающий «Каролины» Ахо признался, что не следит за личной статистикой

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Каролины» Себастьян Ахо заявил, что не следит за личной статистикой. 29 декабря он сделал 4 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (5:3).

«Я даже не знаю свою статистику, на каком она уровне, но сегодня вечером, кажется, я могу чувствовать себя спокойно», — приводит слова Ахо пресс-служба НХЛ.

Днем ранее 26-летний финн набрал 4 (1+3) очка в игре с «Нэшвиллом» (5:2). Ахо стал первым хоккеистом НХЛ в XXI веке, которому удалось набрать по 4 очка в двух матчах подряд за два дня.

Всего в текущем сезоне НХЛ форвард сыграл за «Каролину» 33 матча и набрал 39 (14+25) очков.

Себастьян Ахо
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
1
Обсудить
Читайте также
Британский журнал включил Яшина в число самых влиятельных футболистов всех времен
Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Джон Торторелла вышел на десятое место по победам в НХЛ среди тренеров

«Ванкувер» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ