Нападающий «Каролины» Ахо признался, что не следит за личной статистикой

Нападающий «Каролины» Себастьян Ахо заявил, что не следит за личной статистикой. 29 декабря он сделал 4 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (5:3).

«Я даже не знаю свою статистику, на каком она уровне, но сегодня вечером, кажется, я могу чувствовать себя спокойно», — приводит слова Ахо пресс-служба НХЛ.

Днем ранее 26-летний финн набрал 4 (1+3) очка в игре с «Нэшвиллом» (5:2). Ахо стал первым хоккеистом НХЛ в XXI веке, которому удалось набрать по 4 очка в двух матчах подряд за два дня.

Всего в текущем сезоне НХЛ форвард сыграл за «Каролину» 33 матча и набрал 39 (14+25) очков.