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15 марта, 08:25

Форвард «Каролины»: «Возможно, Кузнецов — лучший распасовщик, которого я видел в своей жизни»

Нападающий «Каролины» высоко оценил игру Кузнецова
Хоккеист Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Каролины» Сет Джарвис высоко оценил игру своего одноклубника Евгения Кузнецова в первых матчах за новую команду.

«Возможно, Кузи — лучший распасовщик, которого я видел в своей жизни», — приводит слова Джарвиса журналист Уолт Рафф.

С 6 февраля по 2 марта Кузнецов проходил программу помощи игрокам НХЛ. После этого «Вашингтон» выставил форварда на драфт отказов, затем отправил в фарм-клуб в АХЛ, а впоследствии обменял в «Каролину».

За «ураганов» 31-летний нападающий сыграл 4 матча, в которых набрал 1 (1+0) очко.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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