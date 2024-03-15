Нападающий «Каролины» Сет Джарвис высоко оценил игру своего одноклубника Евгения Кузнецова в первых матчах за новую команду.

«Возможно, Кузи — лучший распасовщик, которого я видел в своей жизни», — приводит слова Джарвиса журналист Уолт Рафф.

С 6 февраля по 2 марта Кузнецов проходил программу помощи игрокам НХЛ. После этого «Вашингтон» выставил форварда на драфт отказов, затем отправил в фарм-клуб в АХЛ, а впоследствии обменял в «Каролину».

За «ураганов» 31-летний нападающий сыграл 4 матча, в которых набрал 1 (1+0) очко.