НХЛ
17 ноября, 23:02

Нападающий Кемпе подписал 8-летний контракт с «Лос-Анджелесом» на 85 миллионов долларов

Сергей Ярошенко

Нападающий Адриан Кемпе подписал новый контракт с «Лос-Анджелесом», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение со шведом на общую сумму в 85 миллионов долларов рассчитано на 8 лет и вступит в силу с сезона-2026/27. Средняя годовая зарплата 29-летнего хоккеиста составит 10,625 миллиона долларов.

Действующее соглашение игрока с кэпхитом в 5,5 миллионов долларов рассчитано до лета 2026 года.

Кемпе был выбран «Кингз» в первом раунде драфта НХЛ-2014 под общим 29-м номером. За это время на его счету 649 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 420 (200+220) очков. В плей-офф он провел 28 матчей, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

  • samozvanets

    Вот это инфляция… больше 10 млн в год, игроку за 36 на момент окончания, 0,65 очка за матч в расцвете сил, даже до 30 голов за сезон не добирается. И это больше 10 млн/год!

    18.11.2025

    Хоккей
    НХЛ
    ХК Лос-Анджелес Кингз
