Нападающий «Коламбуса» Ворачек заявил, что вряд ли вернется на лед в нынешнем сезоне

Нападающий «Коламбуса» Якуб Ворачек заявил, что вряд ли сможет вернуться на лед в нынешнем сезоне, информирует журналит Аарон Портцлайн.

33-летний чех рассказал, что восстанавливается после очередного сотрясение. Врачи не могут назвать точные сроки восстановления игрока.

Существует вероятность, что из-за состояния здоровья Ворачек будет вынужден завершить карьеру.

Чешский форвард записал на свой счет 6 (1+5) баллов в 11 играх нынешнего сезона.

Контракт нападающего со средней зарплатой в 8,25 миллиона долларов действует до конца сезона-2023/24.

В НХЛ Ворачек также выступал за «Филадельфию». Всего в лиге на его счету 1058 матчей и 806 (223+583) очков.