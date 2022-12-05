Нападающий «Коламбуса» Ворачек заявил, что вряд ли вернется на лед в нынешнем сезоне

Сегодня, 19:30
Нападающий «Коламбуса» Якуб Ворачек заявил, что вряд ли сможет вернуться на лед в нынешнем сезоне, информирует журналит Аарон Портцлайн.
33-летний чех рассказал, что восстанавливается после очередного сотрясение. Врачи не могут назвать точные сроки восстановления игрока.
Существует вероятность, что из-за состояния здоровья Ворачек будет вынужден завершить карьеру.
Чешский форвард записал на свой счет 6 (1+5) баллов в 11 играх нынешнего сезона.
Контракт нападающего со средней зарплатой в 8,25 миллиона долларов действует до конца сезона-2023/24.
В НХЛ Ворачек также выступал за «Филадельфию». Всего в лиге на его счету 1058 матчей и 806 (223+583) очков.