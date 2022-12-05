Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:30

Нападающий «Коламбуса» Ворачек заявил, что вряд ли вернется на лед в нынешнем сезоне

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Коламбуса» Якуб Ворачек заявил, что вряд ли сможет вернуться на лед в нынешнем сезоне, информирует журналит Аарон Портцлайн.

33-летний чех рассказал, что восстанавливается после очередного сотрясение. Врачи не могут назвать точные сроки восстановления игрока.

Существует вероятность, что из-за состояния здоровья Ворачек будет вынужден завершить карьеру.

Чешский форвард записал на свой счет 6 (1+5) баллов в 11 играх нынешнего сезона.

Контракт нападающего со средней зарплатой в 8,25 миллиона долларов действует до конца сезона-2023/24.

В НХЛ Ворачек также выступал за «Филадельфию». Всего в лиге на его счету 1058 матчей и 806 (223+583) очков.

Якуб Ворачек
ХК Коламбус Блю Джэкетс
0
Читайте также
«Нам говорили — сверлите дырки под ордена. А даже премий не дали». Единственный полуфинал ЧМ сборной СССР
Хорваты — не пенсионеры: они моложе Аргентины с Бразилией и обновили состав ЧМ-2018
Путину доложили о ЧП на аэродроме под Рязанью
СМИ узнали о возвращении на Украину побывавшего в плену британского наемника
Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на автомобиле
Что происходит с дорогами на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нападающий «Флориды» Хернквист выбыл на продолжительное время из-за травмы

НХЛ: «Рейнджерс» — «Сент-Луис», «Эдмонтон» — «Вашингтон» и другие матчи 6 декабря