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Сегодня, 09:15

Мальцев: «Как-то раз случайно приехали в гетто. К нам подошел человек и сказал убираться оттуда»

Михаил Зислис
Обозреватель
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Михаил Мальцев.
Фото Артем Якунин, «СЭ»
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Нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев в интервью «СЭ» поделился мнением о жизни в Северной Америке.

— Перед отъездом ты говорил, что тебе хватает на жизнь в Америке, потому что ты заработал в КХЛ. Это действительно так?

— Нет, мне хватало. В Америке я пользовался деньгами, которые заработал там. Первые годы я жил с ребятами и тратил всего 800 долларов на жилье, а машины у меня не было. На все остальное у меня оставалась почти вся зарплата. Ткачев мне рассказывал, что в прошлом году он брал деньги, которые заработал в СКА, потому что ему сказали жить где-то на берегу, на котором живут все игроки. Говорил, что всю зарплату оставил там. Многим русским не нравится играть в АХЛ. Мне кажется, что если кто-то уезжает туда молодым, то можно потерпеть, если ты потом хочешь хорошо заработать.

— Ты когда-нибудь был в гетто?

— Один раз мы с друзьями отдыхали и, судя по всему, ввели в навигатор неправильную локацию. Приехали, вышли из машины, к нам подошел человек и сказал, чтобы мы убирались из этого района, потому что здесь могут быть неприятности.

Михаил Мальцев. «Приехали в гетто — подошел человек и сказал убираться оттуда». Интервью русского хоккеиста о жизни в США

Михаил Мальцев
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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