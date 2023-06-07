Мальцев: «В АХЛ все спрашивали про Ничушкина»

Нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с одноклубником Валерием Ничушкиным, которого отстранили от игр по ходу плей-офф НХЛ.

— Расскажи, что с Ничушкиным случилось в итоге?

— Если честно, то не знаю. Я спрашивал про это у нашего массажиста, он мне рассказал все то же самое. Говорил, что пришел на раскатку, а Валеры уже не было. Мне кажется, что правду знает только он сам, менеджер и охранник. Массажист сказал, что перед этим днем они поужинали вместе, все было хорошо. Я хотел Валере написать, но мне показалось, что это было бы не очень корректно.

— А что за женщина была в номере?

— Я не в курсе. Надеюсь, что с ней все нормально.

— Вы не обсуждали это внутри своей команды?

— Я же в АХЛ играл в этот момент, но меня все там спрашивали про этот случай.

— После этого ты с Валерой хоть раз на связь выходил?

— Нет.

Ничушкин был выведен из состава команды перед третьим матчем серии первого раунда Кубка Стэнли в гостях против «Сиэтла». По сообщениям североамериканских СМИ, поводом стал инцидент с пьяной девушкой, случившийся в холле гостиницы. Однако дальнейшее расследование показало, что Ничушкин не причастен к произошедшему. 4 июня заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что Ничушкин не будет наказан из-за инцидента с пьяной девушкой.