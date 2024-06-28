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Сегодня, 12:01

Маккиннон рассказал, что ему позвонил Гретцки после вручения личных наград НХЛ

Руслан Минаев
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Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон рассказал, что общался с Сидни Кросби и Уэйном Гретцки после церемонии вручения личных наград НХЛ.

Канадец стал обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», которые он выиграл впервые в карьере.

«Мне позвонили Сид, Уэйн. Всегда приятно, когда имя Уэйна Гретцки появляется на экране твоего телефона. Я видел его имя, наверное, сотню раз на этой награде», — сказал Маккиннон, указав на приз «Тед Линдсей Эворд».

В голосовании 28-летний канадец набрал 1740 очков. Второе место занял российский форвард «Тампы» Никита Кучеров — 1269 очков. Замкнул тройку Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 845 очков.

Нэйтан Маккиннон
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
Уэйн Гретцки
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