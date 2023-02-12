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Сегодня, 20:41

Нападающий Костин пропускает матч «Эдмонтона» из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Эдмонтона» Клим Костин пропускает матч регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». У российского форварда подозрение на травму плеча, пишет журналист Марк Спектор.

23-летний россиянин провел за «Ойлерз» 37 матчей, в которых набрал 13 (9+4) очков.

Напомним, что Костин оказался в «Эдмонтоне» по ходу сезона в результате обмена с «Сент-Луисом».

Его контракт с зарплатой в 750 тысяч долларов истекает предстоящим летом. Он может получить статус ограниченно свободного агента.

Клим Костин
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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