Нападающий Костин пропускает матч «Эдмонтона» из-за травмы

Нападающий «Эдмонтона» Клим Костин пропускает матч регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». У российского форварда подозрение на травму плеча, пишет журналист Марк Спектор.

23-летний россиянин провел за «Ойлерз» 37 матчей, в которых набрал 13 (9+4) очков.

Напомним, что Костин оказался в «Эдмонтоне» по ходу сезона в результате обмена с «Сент-Луисом».

Его контракт с зарплатой в 750 тысяч долларов истекает предстоящим летом. Он может получить статус ограниченно свободного агента.