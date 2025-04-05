Иванов: «Овечкин — единственный такой в своем роде хоккеист»

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов ответил, следил ли за погоней форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 играх, и догнал Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ.

«Новости вижу, но не слежу, поскольку сейчас была непростая серия с «Торпедо», а теперь будем вовсю готовиться ко второму раунду. Но только порадуюсь за него, когда он побьет рекорд. Овечкин — единственный такой в своем роде хоккеист. Это невероятное достижение. Побьет ли кто когда-нибудь этот рекорд, неизвестно», — приводят «Известия» слова Иванова.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет на выезде против «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне