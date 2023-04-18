Аяфалло отреагировал на победную шайбу в матче с «Эдмонтоном»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Алекс Аяфалло поделился эмоциями после победной шайбы в ворота «Эдмонтона» (4:3 ОТ) в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

«Я старался избавиться от опеки, зная, что у нас есть игроки, способные отдать хороший пас. Я был в центре, пытаясь занять хорошую позицию. [Копитар] перевел на Арвидссона и мне оставалось лишь занять более выгодную позицию по отношению к защитнику. После чего я забил», — цитирует игрока пресс-служба НХЛ.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Лос-Анджелеса». Следующий матч пройдет 20 апреля и начнется в 5:00 мск.