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НХЛ

Сегодня, 09:59

Нападающий «Лос-Анджелеса» о Гаврикове: «То, что он так подключается к атаке и забивает голы, очень важно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Лос-Анджелеса» Филлип Дано прокомментировал игру российского защитника Владислава Гаврикова в матче против «Ванкувера» (3:0). Гавриков забил гол.

«Я думаю, он все еще открывает себя, — цитирует Дано сайт НХЛ. — Он знает, что может принести больше пользы, как он это делает сейчас, и это здорово. В обороне его бросок просто потрясающая. То, что он так подключается к атаке и забивает голы, очень важно для нас».

На данный момент на счету Гаврикова 9 (3+6) очков в 19 матчах за «Лос-Анджелес» в этом сезоне.

Владислав Гавриков
Филлип Дано
ХК Лос-Анджелес Кингз
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