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Сегодня, 08:45

Форвард «Магнитки» Юров: «Генменеджер «Миннесоты» Герин сказал, что любит Россию»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Данила Юров.
Фото ХК «Металлург»
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19-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о пребывании в лагере развития «Уайлд».

— Познакомились поближе с руководством?

— Да.

— Что за человек Билл Герин, генменеджер «Миннесоты»?

— Веселый, позитивный. Достаточно общительный. Говорит, что любит Россию. Он рассказывал, что приезжал пару раз и остались только положительные эмоции от нашей страны. Ему нравится здесь — и природа, и люди.

— Ваш уровень английского языка позволял свободно общаться?

— В команде — спокойно. Можно что-то не понять, но потом просто скажут помедленнее. На интервью я был с переводчиком. Можно неправильно понять вопрос. С Биллом Гериным разговаривал сам, понимал его.

— Что Герин спрашивал у вас?

— Как проходит моя подготовка к сезону, какие планы после приезда в Магнитогорск, где меня видят в команде.

— «Миннесоту» волновало, что в прошлом сезоне вы получали мало игрового времени, а иногда просто сидели на лавке?

— (Кивает).

— Что в клубе говорили об этом? Давали советы?

— Советы больше давали по ходу сезона. Говорили: переработай, перетерпи; просто приходи и работай. Я и сам это понимал. Никому не надо, чтобы я с кислым лицом приходил последним на лед и первым уходил со льда. Всегда старался относиться профессионально. Жизнь не заканчивается. Надо работать на будущее. Можно в миг все потерять.

Данила Юров. «Генменеджер Миннесоты любит Россию». Молодой талант «Магнитки» — о поездке в Америку
Данила Юров
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Миннесота Уайлд
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