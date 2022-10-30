Нападающий «Колорадо» Мальцев: «Немножко удачи нужно, чтобы двинуться дальше»

Нападающий Михаил Мальцев прокомментировал свое выступление за «Колорадо».

«Две последние игры в Нью-Йорке проиграли «Нью-Джерси» и «Айлендерс». Я без прорывов, выходил совсем мало. Немножко удачи нужно, чтобы двинуться дальше, так как за пять-шесть минут, когда смены через 15-20 минут реального времени, игровой ритм поймать очень сложно, холодным выходишь.

Если в самом начале матча порядок выхода звеньев как-то сохраняется, то любое меньшинство или большинство, каждая рекламная пауза отодвигает четвертую линию в зад списка.

Сегодня ночью летим в Финляндию на два матча с «Коламбусом». Если что-то интересно вне льда будет — напишу», — рассказал нападающий в своем Telegram-канале.